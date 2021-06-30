В НАТО заявили, что альянс не покинет Чёрное море

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Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что альянс сохранит своё представительство в Чёрном море.
В НАТО заявили, что альянс не покинет Чёрное море
  • AFP
  • © VANO SHLAMOV

«У НАТО твёрдая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым — это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твёрдость в защите перечисленных мною принципов», — сказал он.

Аппатурай подчеркнул, что НАТО сохранит своё представительство в Чёрном море для поддержки союзников и партнёров.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender в Чёрном море.

23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км. 

Как сообщили в Минобороны, российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения.

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