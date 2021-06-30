В Пентагоне заявили об отсутствии пострадавших при обстреле базы в Сирии

Официальный представитель международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто заявил, что пострадавших при обстрелах в Сирии американских военнослужащих нет.

«28 июня силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами, снарядами примерно 34 х 122 мм, вёлся неприцельный огонь. Жертв и раненых среди американских военнослужащих не было», — приводит ТАСС его слова.

Как ранее заявили в Пентагоне, в ночь на 28 июня ВВС США нанесли удары по трём объектам у границы Сирии и Ирака.

По данным американской стороны, цели атаки были связаны с «поддерживаемыми Ираном вооружёнными группами».

Сирийское агентство SANA сообщило, что вследствие одного из авиаударов скончался ребёнок, трое мирных жителей получили ранения.

Позднее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все заинтересованные стороны проявлять сдержанность в инциденте с авиаударами США по позициям на ирако-сирийской границе.