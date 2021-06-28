Генсек ООН отреагировал на удары США на границе Ирака и Сирии

Короткая ссылка
Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя авиаудары США по позициям на ирако-сирийской границе, призвал все заинтересованные стороны проявлять сдержанность. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Генсек ООН отреагировал на удары США на границе Ирака и Сирии
  • Reuters

«Мы видели сообщения об американских ударах в пограничной зоне между Ираком и Сирией. Генеральный секретарь сохраняет озабоченность в связи с нестабильной ситуацией в данном регионе. Он вновь призывает все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и избегать шагов, которые могут привести к эскалации и помешать дипломатическим усилиям по урегулированию», — цитирует его ТАСС.

Как ранее заявили в Пентагоне, в ночь на 28 июня ВВС США нанесли удары по трём объектам у границы Сирии и Ирака.

По данным американской стороны, цели атаки были связаны с «поддерживаемыми Ираном вооружёнными группами».

Сирийское агентство SANA сообщило, что вследствие одного из авиаударов скончался ребёнок и трое мирных жителей получили ранения.

В МИД Ирана считают, что цель США — рост напряжённости в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить