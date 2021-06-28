Генсек ООН отреагировал на удары США на границе Ирака и Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя авиаудары США по позициям на ирако-сирийской границе, призвал все заинтересованные стороны проявлять сдержанность. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Мы видели сообщения об американских ударах в пограничной зоне между Ираком и Сирией. Генеральный секретарь сохраняет озабоченность в связи с нестабильной ситуацией в данном регионе. Он вновь призывает все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и избегать шагов, которые могут привести к эскалации и помешать дипломатическим усилиям по урегулированию», — цитирует его ТАСС.

Как ранее заявили в Пентагоне, в ночь на 28 июня ВВС США нанесли удары по трём объектам у границы Сирии и Ирака.

По данным американской стороны, цели атаки были связаны с «поддерживаемыми Ираном вооружёнными группами».

Сирийское агентство SANA сообщило, что вследствие одного из авиаударов скончался ребёнок и трое мирных жителей получили ранения.

В МИД Ирана считают, что цель США — рост напряжённости в регионе.