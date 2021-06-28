Генсек ООН отреагировал на удары США на границе Ирака и Сирии
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«Мы видели сообщения об американских ударах в пограничной зоне между Ираком и Сирией. Генеральный секретарь сохраняет озабоченность в связи с нестабильной ситуацией в данном регионе. Он вновь призывает все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и избегать шагов, которые могут привести к эскалации и помешать дипломатическим усилиям по урегулированию», — цитирует его ТАСС.
Как ранее заявили в Пентагоне, в ночь на 28 июня ВВС США нанесли удары по трём объектам у границы Сирии и Ирака.
По данным американской стороны, цели атаки были связаны с «поддерживаемыми Ираном вооружёнными группами».
Сирийское агентство SANA сообщило, что вследствие одного из авиаударов скончался ребёнок и трое мирных жителей получили ранения.
В МИД Ирана считают, что цель США — рост напряжённости в регионе.