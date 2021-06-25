Захарова отреагировала на слова британского генерала об инциденте с эсминцем
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- РИА Новости
Своим мнением на этот счёт российский дипломат поделилась в своём Telegram-канале.
Ранее Картер признал, что инцидент с эсминцем в Чёрном море, который нарушил российскую границу, мог породить риск «необоснованной эскалации» и привести к тяжёлым последствиям.
«Вот поэтому они упорно врали, что не было никакого предупредительного залпа. Иначе надо было бы своей общественности объяснять, с какой стати стали подвергать риску своих людей и технику, а также зачем в принципе всё это было нужно. Ответ дадим за них: потому что это классическая провокация», — написала Захарова.
23 июня британский корабль нарушил госграницу России в районе Крыма.
Черноморский флот и пограничники сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.
При этом в Лондоне заявили, что по британскому эсминцу Defender не было произведено ни одного выстрела, а версия случившегося российской стороны оказалась «предсказуемо неточной».
ФСБ России опубликовала видео с произошедшим.