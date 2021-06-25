Глава британского штаба обороны признал опасность инцидента в Чёрном море

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Начальник британского штаба обороны Николас Картер признал, что инцидент с эсминцем в Чёрном море, который нарушил российскую границу, мог породить риск «необоснованной эскалации» и привести к тяжёлым последствиям.
Глава британского штаба обороны признал опасность инцидента в Чёрном море
  • © REUTERS / SERGEY SMOLENTSEV

«То, из-за чего я не сплю по ночам, — это возможный просчёт, к которому приводит неуместная эскалация», — приводит его слова The Telegraph.

По словам Картера, ситуация, которая наблюдалась в Чёрном море в среду — «это один из тех случаев, которые могут породить этот просчёт».

Он добавил, что подобные просчёты и игры в «кошки-мышки» с Россией могут привести к «полномасштабной войне».

23 июня британский корабль нарушил госграницу России в районе Крыма.

Черноморский флот и пограничники сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

ФСБ России опубликовала видео с предупредительной стрельбой по курсу эсминца Defender. МИД России заявил решительный протест послу Великобритании. В Кремле поведение Великобритании в Чёрном море сочли сознательной провокацией.

Как отметили в Минобороны России, фиаско с эсминцем Defender в Чёрном море останется пятном на истории британского флота.

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