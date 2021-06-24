МИД России заявил протест послу Британии из-за инцидента в Чёрном море

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МИД России заявил решительный протест послу Британии Деборе Броннерт после инцидента в Чёрном море, где британский эсминец нарушил российскую границу. В Москве подчеркнули, что если подобная провокация повторится, то ответственность за последствия ляжет на Лондон.
МИД России заявил протест послу Британии из-за инцидента в Чёрном море
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Провокационные и опасные действия корабля ВМС Британии в территориальном море России МИД расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., отметили в Министерстве иностранных дел.

«Особое внимание обращено на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне», — говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно ранее, 24 июня британский посол была вызвана в Министерство иностранных дел России.

В Кремле поведение Великобритании в Чёрном море сочли сознательной провокацией. Москва намерена поднять эту тему на площадке ОБСЕ.

23 июня Минобороны России сообщило, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

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