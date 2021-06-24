Россия поднимет тему инцидента с британским эсминцем в ОБСЕ

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Тема инцидента с британским эсминцем, который 23 июня нарушил российскую границу в Чёрном море, будет поднята на площадке ОБСЕ. Об этом заявил постпред России при организации Александр Лукашевич.
Россия поднимет тему инцидента с британским эсминцем в ОБСЕ
  • © РИА Новости / Министерство обороны РФ

«Обязательно. В нескольких форматах», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

23 июня Министерство обороны России сообщило, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

В Кремле сочли такое поведение Великобритании сознательной провокацией.

24 июня британский посол в Москве Дебора Броннерт была вызвана в Министерство иностранных дел России.

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