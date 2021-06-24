В Кремле назвали инцидент с британским эсминцем провокацией

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Москва считает инцидент с британским эсминцем Defender сознательной провокацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле назвали инцидент с британским эсминцем провокацией
  • Reuters

«Мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он назвал такие действия недопустимыми и не соответствующими международному праву.

По его словам, российские пограничники будут занимать «достаточно жёсткую позицию», если кто-то попытается в будущем устраивать подобное.

23 июня в Минобороны России заявили, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Пограничный сторожевой корабль Черноморского флота выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». 

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт вызвана в МИД, ей будет сделан жёсткий демарш.

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