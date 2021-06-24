В Кремле назвали инцидент с британским эсминцем провокацией
- Reuters
«Мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он назвал такие действия недопустимыми и не соответствующими международному праву.
По его словам, российские пограничники будут занимать «достаточно жёсткую позицию», если кто-то попытается в будущем устраивать подобное.
23 июня в Минобороны России заявили, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.
Пограничный сторожевой корабль Черноморского флота выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание».
Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт вызвана в МИД, ей будет сделан жёсткий демарш.