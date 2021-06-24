Посол Великобритании вызвана в МИД России из-за инцидента с эсминцем

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Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт вызвана в МИД России в связи с инцидентом с эсминцем британских ВМС в Чёрном море.
Посол Великобритании вызвана в МИД России из-за инцидента с эсминцем
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы заявили вчера о том, что вызван британский посол. Она будет в МИД находиться сегодня», — цитирует ТАСС Захарову.

Как уточняется, Броннерт будет сделан жёсткий демарш.

23 июня в Минобороны России заявили, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

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