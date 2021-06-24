Посол Великобритании вызвана в МИД России из-за инцидента с эсминцем
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Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Мы заявили вчера о том, что вызван британский посол. Она будет в МИД находиться сегодня», — цитирует ТАСС Захарову.
Как уточняется, Броннерт будет сделан жёсткий демарш.
23 июня в Минобороны России заявили, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.
Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.