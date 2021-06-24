Посол Британии покинула МИД России

Британский посол в Москве Дебора Броннерт покинула здание российского внешнеполитического ведомства.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщала, что посол Великобритании вызвана в МИД России.

23 июня Министерство обороны России сообщило, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.