ФСБ опубликовала видео стрельбы по курсу британского эсминца

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RT
ФСБ России опубликовала видео с предупредительной стрельбой по курсу британского эсминца Defender, который 23 июня нарушил российскую границу в Чёрном море.
ФСБ опубликовала видео стрельбы по курсу британского эсминца

    На видео слышно, как сотрудники погранслужбы предупреждают экипаж британского корабля о недопустимости нарушения границы и требуют изменить курс, после чего открывают предупредительную стрельбу.

    «Выполнить предупредительную стрельбу по курсу Defender! Исключить попадание в Defender!» — командует один из членов экипажа.

    23 июня Минобороны России сообщило, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил российскую государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

    Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

    МИД России заявил решительный протест послу Великобритании. В Кремле поведение Великобритании в Чёрном море сочли сознательной провокацией. Москва намерена поднять эту тему на площадке ОБСЕ.

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