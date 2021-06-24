ФСБ опубликовала видео стрельбы по курсу британского эсминца

ФСБ России опубликовала видео с предупредительной стрельбой по курсу британского эсминца Defender, который 23 июня нарушил российскую границу в Чёрном море.

На видео слышно, как сотрудники погранслужбы предупреждают экипаж британского корабля о недопустимости нарушения границы и требуют изменить курс, после чего открывают предупредительную стрельбу.

«Выполнить предупредительную стрельбу по курсу Defender! Исключить попадание в Defender!» — командует один из членов экипажа.

23 июня Минобороны России сообщило, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил российскую государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

МИД России заявил решительный протест послу Великобритании. В Кремле поведение Великобритании в Чёрном море сочли сознательной провокацией. Москва намерена поднять эту тему на площадке ОБСЕ.