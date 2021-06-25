В МО назвали действия эсминца Британии в Чёрном море эпическим фиаско

Фиаско с эсминцем Defender в Чёрном море останется пятном на истории британского флота, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Чёрном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил», — приводит его слова ТАСС.

Конашенков призвал Пентагон США и командование Военно-морских сил Великобритании «руководствоваться рассудком» при направлении своих кораблей в Черноморский регион.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал инцидент сознательной и подготовленной провокацией.

23 июня корабль пересёк госграницу России в районе Крыма и не реагировал на соответствующие предупреждения. Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва будет давать комплексный ответ на такие «бесцеремонные провокации».