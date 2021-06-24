МИД Британии отверг российскую версию инцидента в Чёрном море

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По британскому эсминцу Defender не было произведено ни одного выстрела, а версия случившегося российской стороны оказалась «предсказуемо неточной», заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
МИД Британии отверг российскую версию инцидента в Чёрном море
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды. Мы делали это в соответствии с международным правом», — сказал он.

В среду, 23 июня, в Минобороны России сообщили о нарушении государственной границы эсминцем ВМС Великобритании Defender, который вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент. Экипаж пограничного корабля Черноморского флота выполнил несколько предупредительных выстрелов, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». 

В Кремле назвали инцидент с британским эсминцем провокацией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию Лондона на ситуацию «враньём в лицо».

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