МИД Британии отверг российскую версию инцидента в Чёрном море
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды. Мы делали это в соответствии с международным правом», — сказал он.
В среду, 23 июня, в Минобороны России сообщили о нарушении государственной границы эсминцем ВМС Великобритании Defender, который вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент. Экипаж пограничного корабля Черноморского флота выполнил несколько предупредительных выстрелов, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание».
В Кремле назвали инцидент с британским эсминцем провокацией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию Лондона на ситуацию «враньём в лицо».