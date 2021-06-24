МИД Британии отверг российскую версию инцидента в Чёрном море

По британскому эсминцу Defender не было произведено ни одного выстрела, а версия случившегося российской стороны оказалась «предсказуемо неточной», заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды. Мы делали это в соответствии с международным правом», — сказал он.

В среду, 23 июня, в Минобороны России сообщили о нарушении государственной границы эсминцем ВМС Великобритании Defender, который вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент. Экипаж пограничного корабля Черноморского флота выполнил несколько предупредительных выстрелов, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание».

В Кремле назвали инцидент с британским эсминцем провокацией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию Лондона на ситуацию «враньём в лицо».