Захарова назвала «враньём в лицо» реакцию Лондона на инцидент с эсминцем

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» назвала «враньём в лицо» реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем Defender, нарушившим государственную границу России и вошедшим в территориальные воды возле Крыма.
Захарова назвала «враньём в лицо» реакцию Лондона на инцидент с эсминцем
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«Есть видеокадры, есть фактологические подтверждения... не только с нашей стороны, но и со стороны британского журналиста», — цитирует РИА Новости Захарову.

По её словам, британские спецслужбы «оказались в неловкой для себя ситуации».

«Когда британское Министерство обороны и британское посольство в Москве говорили, что в ходе их якобы мирного захода не было никаких инцидентов, никакого предупредительного залпа со стороны российской авиации, — видимо, они также не увидели катер береговой охраны, а британский журналист всё это увидел и услышал, соответственно, ответ очевидный: здесь в лицо враньё», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт вызвана в МИД России.

23 июня в Минобороны России заявили, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил российскую государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

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