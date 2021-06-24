Захарова рассказала о цели британской провокации в Чёрном море

Провокация с британским эсминцем в Чёрном море была нужна для того, чтобы укрепить в информационном пространстве Запада миф о непредсказуемости России. Такое мнение выразила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Для чего это нужно? Для того, чтобы именно в информационно-политическом пространстве стран Запада укреплять миф, созданный в том числе и в недрах Брюсселя, относительно нашей якобы непредсказуемости, относительно нашей якобы угрозы этому самому западному миру. Вот для этого нужны провокативные действия», — приводит слова дипломата ТАСС.

В происшедшем есть и политический компонент, добавила Захарова.

«Он заключается в провокативной деятельности стран НАТО. А Британия является страной НАТО вблизи наших границ на протяжении длительного времени. Вот это является политическим компонентом. Бесконечное создание какой-то турбулентности, провокаций и многого того, что с этим связано, в отношении России», — сказала она.

24 июня МИД России заявил решительный протест послу Великобритании Деборе Броннерт после инцидента в Чёрном море, где британский эсминец нарушил российскую границу.

В Кремле поведение Великобритании в Чёрном море сочли сознательной провокацией. Москва намерена поднять эту тему на площадке ОБСЕ.

23 июня Минобороны России сообщило, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.