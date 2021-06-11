Глава МИД Польши заявил, что узнал о решении США по «Северному потоку — 2» из СМИ

Американская сторона не обсуждала с Польшей вопрос отмены санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава польского МИД Збигнев Рау.

В интервью Rzeczpospolita он заявил, что узнал об этом решении из СМИ.

«Американские союзники не нашли времени на консультации с наиболее уязвимым к последствиям этого решения регионом в мире», — сказал Рау.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава разочарована решением США снять санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

В конце мая сенатор США Боб Менендес подтвердил, что Вашингтон приостановил ограничительные меры в отношении Nord Stream 2 AG.

В Кремле назвали позитивным сигналом заявление Вашингтона о приостановке санкций против «Северного потока — 2».