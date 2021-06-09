В Польше разочарованы отменой США санкций в связи с «Северным потоком — 2»

Варшава разочарована решением США снять санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Мы в Польше очень разочарованы недавним изменением позиции США — особенно из-за того, что в последние пару лет мы работали рука об руку с американской администрацией, чтобы остановить или замедлить развитие «Северного потока — 2», — сказал он в интервью изданию Newsweek.

Моравецкий назвал ложными надежды США таким образом улучшить отношения с Европой.

«Германия — это не ЕС. Германия — это Германия, и у неё есть свои интересы, и случилось так, что её интересы совпадают и согласуются с интересами России», — отметил польский премьер.

По его словам, интересы Германии в сфере энергетики не совпадают с трансатлантической стратегией.

Ранее Rzeczpospolita узнала о попытках Варшавы организовать консультации на уровне заместителей главы МИД в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В конце мая сенатор США Боб Менендес подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции в отношении Nord Stream 2 AG.

В Кремле назвали позитивным сигналом заявление Вашингтона о приостановке санкций против «Северного потока — 2».

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен, в свою очередь, назвал завершение строительства трубопровода свершившимся фактом.