В Польше разочарованы отменой США санкций в связи с «Северным потоком — 2»
«Мы в Польше очень разочарованы недавним изменением позиции США — особенно из-за того, что в последние пару лет мы работали рука об руку с американской администрацией, чтобы остановить или замедлить развитие «Северного потока — 2», — сказал он в интервью изданию Newsweek.
Моравецкий назвал ложными надежды США таким образом улучшить отношения с Европой.
«Германия — это не ЕС. Германия — это Германия, и у неё есть свои интересы, и случилось так, что её интересы совпадают и согласуются с интересами России», — отметил польский премьер.
По его словам, интересы Германии в сфере энергетики не совпадают с трансатлантической стратегией.
Ранее Rzeczpospolita узнала о попытках Варшавы организовать консультации на уровне заместителей главы МИД в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
В конце мая сенатор США Боб Менендес подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции в отношении Nord Stream 2 AG.
В Кремле назвали позитивным сигналом заявление Вашингтона о приостановке санкций против «Северного потока — 2».
Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен, в свою очередь, назвал завершение строительства трубопровода свершившимся фактом.