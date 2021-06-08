Rzeczpospolita рассказала о попытках Варшавы организовать консультации с США

В Польше пытаются организовать польско-американские консультации на уровне заместителей главы МИД в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

Как отмечает издание, в Варшаве обеспокоены тем, что Байден не предупредил власти Польши и Украины о намерении отменить санкции против «Северного потока — 2».

В правительстве опасаются последствий такого решения, которое может стать определяющим по отношению к Польше и другим странам Восточной Европы в дальнейшем.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов ранее отметил, что не исключает нового витка борьбы с газопроводом «Северный поток — 2» при старте эксплуатации.