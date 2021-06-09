Байден отправился в европейское турне
Как сообщает ТАСС, самолет Байдена вылетел с авиабазы под Вашингтоном и приземлится в Великобритании.
10 июня Байден встретится с британским премьером Борисом Джонсоном.
11 июня он примет участие во встрече G7.
13 июня Байден вместе с супругой будут приняты королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.
14 июня состоится саммит НАТО в Брюсселе, в котором примет участие Байден, мероприятие станет рекордно коротким за почти 20 лет. Также Байден 14 июня встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
16 июня в Женеве состоится встреча Байдена с российским президентом Владимиром Путиным.