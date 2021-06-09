Байден отправился в европейское турне

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден отправился в свою первую поездку за рубеж на посту главы государства, финалом его турне по Европе станут переговоры 16 июня в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщает ТАСС, самолет Байдена вылетел с авиабазы под Вашингтоном и приземлится в Великобритании.

10 июня Байден встретится с британским премьером Борисом Джонсоном. 

11 июня он примет участие во встрече G7.

13 июня Байден вместе с супругой будут приняты королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.

14 июня состоится саммит НАТО в Брюсселе, в котором примет участие Байден, мероприятие станет рекордно коротким за почти 20 лет. Также Байден 14 июня встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

16 июня в Женеве состоится встреча Байдена с российским президентом Владимиром Путиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить