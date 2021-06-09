Салливан примет участие в саммите Россия — США в Женеве

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Американский посол в Москве Джон Салливан примет участие в саммите Россия — США, который состоится в Женеве.
Салливан примет участие в саммите Россия — США в Женеве
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте пресс-секретаря посольства США в России Джейсона Ребхольца.

«С нетерпением жду возможности присоединиться к президенту (CША Джо Байдену. — RT) в Женеве на следующей неделе. Президент Байден — решительный защитник интересов США, и у нас будет отличная команда, которая поддержит его, когда мы встретимся с руководством России по всему комплексу насущных вопросов, которые влияют на отношения США и России», — цитирует пресс-секретарь заявление американского дипломата.

На встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится в Женеве 16 июня, также будет присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен.

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