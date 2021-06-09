Саммит НАТО в Брюсселе станет рекордно коротким за почти 20 лет

Саммит НАТО в Брюсселе, в котором примет участие президент США Джо Байден, станет рекордно коротким за почти 20 лет. Мероприятие состоится 14 июня.

Как сообщает пресс-служба НАТО, он будет состоять из одной рабочей сессии продолжительностью 2,5 часа.

«Генеральный секретарь НАТО формально поприветствует глав делегаций в 13:00. Рабочая сессия саммита должна начаться в 13:30 и продлится до 16:00. Генеральный секретарь проведёт итоговую пресс-конференцию в 16:15», — сообщила пресс-служба.

Как отмечает ТАСС, обычно саммиты НАТО продолжаются два дня и состоят из трех-четырёх рабочих сессий по несколько часов каждая.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден в рамках переговоров в Вашингтоне обсудили стратегию поведения в отношении России.