Саммит НАТО в Брюсселе станет рекордно коротким за почти 20 лет
- Reuters
Как сообщает пресс-служба НАТО, он будет состоять из одной рабочей сессии продолжительностью 2,5 часа.
«Генеральный секретарь НАТО формально поприветствует глав делегаций в 13:00. Рабочая сессия саммита должна начаться в 13:30 и продлится до 16:00. Генеральный секретарь проведёт итоговую пресс-конференцию в 16:15», — сообщила пресс-служба.
Как отмечает ТАСС, обычно саммиты НАТО продолжаются два дня и состоят из трех-четырёх рабочих сессий по несколько часов каждая.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден в рамках переговоров в Вашингтоне обсудили стратегию поведения в отношении России.