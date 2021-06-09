Лавров назвал пандемию коронавируса тестом на настоящую дружбу

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала проверкой на настоящую дружбу среди стран, отметил на международном форуме «Примаковские чтения» глава МИД России Сергей Лавров.

«В целом, конечно, пандемия коронавирусной инфекции создала беспрецедентный вызов. Она стала тестом на настоящую дружбу. Друг познаётся в беде — это известно», — сказал он.

Лавров также напомнил, что «целый ряд государств решили своими вакцинами не делиться», что неправомерно с точки зрения как взаимозависимости, так и общечеловеческой нравственности.

Ранее около 100 бывших президентов, премьер-министров и глав внешнеполитических ведомств призвали страны G7 выделить средства, чтобы оплатить вакцинацию от коронавируса в бедных странах.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что только Россия передаёт технологии по производству вакцин от COVID-19.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что весь мир в настоящее время находится в ситуации «вакцинного апартеида».