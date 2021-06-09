Лавров назвал пандемию коронавируса тестом на настоящую дружбу
- © МИД РФ
«В целом, конечно, пандемия коронавирусной инфекции создала беспрецедентный вызов. Она стала тестом на настоящую дружбу. Друг познаётся в беде — это известно», — сказал он.
Лавров также напомнил, что «целый ряд государств решили своими вакцинами не делиться», что неправомерно с точки зрения как взаимозависимости, так и общечеловеческой нравственности.
Ранее около 100 бывших президентов, премьер-министров и глав внешнеполитических ведомств призвали страны G7 выделить средства, чтобы оплатить вакцинацию от коронавируса в бедных странах.
Российский лидер Владимир Путин отмечал, что только Россия передаёт технологии по производству вакцин от COVID-19.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что весь мир в настоящее время находится в ситуации «вакцинного апартеида».