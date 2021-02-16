В ООН призвали к «вакцинной солидарности»

Короткая ссылка
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает страны обеспечить «вакцинную солидарность» и избавиться от «вакцинного национализма» путём поддержки вакцинации не только своих народов, но и населения бедных государств. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
В ООН призвали к «вакцинной солидарности»
  • Reuters

«Одна большая просьба — по-настоящему обеспечить «вакцинную солидарность», по-настоящему покончить с «вакцинным национализмом», — приводит РИА Новости его слова.

Таким образом он ответил на вопрос, какова глобальная просьба Гутерреша к лидерам.

«Понятно, что, если мы будем идти нынешним путём, мы не сможем вакцинировать всех с необходимой скоростью», — добавил он.

Ранее Гутерреш заявлял, что распространение COVID-19 можно остановить только в случае повсеместной доступности вакцин, иначе он будет возвращаться, как сезонный грипп.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить