В ООН призвали к «вакцинной солидарности»

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает страны обеспечить «вакцинную солидарность» и избавиться от «вакцинного национализма» путём поддержки вакцинации не только своих народов, но и населения бедных государств. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

«Одна большая просьба — по-настоящему обеспечить «вакцинную солидарность», по-настоящему покончить с «вакцинным национализмом», — приводит РИА Новости его слова.

Таким образом он ответил на вопрос, какова глобальная просьба Гутерреша к лидерам.

«Понятно, что, если мы будем идти нынешним путём, мы не сможем вакцинировать всех с необходимой скоростью», — добавил он.

Ранее Гутерреш заявлял, что распространение COVID-19 можно остановить только в случае повсеместной доступности вакцин, иначе он будет возвращаться, как сезонный грипп.