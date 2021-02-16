В ООН призвали к «вакцинной солидарности»
- Reuters
«Одна большая просьба — по-настоящему обеспечить «вакцинную солидарность», по-настоящему покончить с «вакцинным национализмом», — приводит РИА Новости его слова.
Таким образом он ответил на вопрос, какова глобальная просьба Гутерреша к лидерам.
«Понятно, что, если мы будем идти нынешним путём, мы не сможем вакцинировать всех с необходимой скоростью», — добавил он.
Ранее Гутерреш заявлял, что распространение COVID-19 можно остановить только в случае повсеместной доступности вакцин, иначе он будет возвращаться, как сезонный грипп.