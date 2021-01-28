Генсек ООН рассказал о стратегии победы над коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что распространение коронавирусной инфекции можно остановить только в случае повсеместной доступности вакцин, иначе он будет возвращаться, как сезонный грипп.

«Я надеюсь, что если вакцины станут повсеместно доступны для массового применения в этом году, то следующий год будет совсем другим. И если нам удастся избавиться от коронавируса, я надеюсь, мы сможем вернуться не к тому, что было, а к лучшему миру», — цитирует ТАСС Гуттереша.

По его словам, на данный момент «всё ещё есть большая надежда, что даже с учётом появившихся мутаций вакцины будут эффективны».

«Если дать вирусу распространяться, подобно пожару, в различных частях мира, мутации будут неизбежны, и в итоге мы можем прийти к ситуации, когда против COVID-19 каждый сезон придется разрабатывать новую вакцину, потому что он будет мутировать каждый год, как это происходит с гриппом», — предупредил глава ООН.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали о последних данных относительно распространения в мире британского и южноафриканского штаммов COVID-19.