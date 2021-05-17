Глава ВОЗ заявил, что мир находится в ситуации «вакцинного апартеида»

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что весь мир в настоящее время находится в ситуации «вакцинного апартеида».
Глава ВОЗ заявил, что мир находится в ситуации «вакцинного апартеида»
  • © Chen Junxia/Xinhua
  • globallookpress.com

«Мир находится в условиях «вакцинного апартеида». Как вы знаете, страны с высоким уровнем дохода составляют 15% населения мира, но имеют 45% мировых вакцин. Страны с низким и средним уровнем дохода составляют почти половину населения мира, но на них приходится всего 17% вакцин. Так что разрыв действительно огромен», — приводит РИА Новости слова главы ВОЗ.

Гебрейесус также в очередной раз призвал страны делиться вакцинами от коронавируса.

Также Гебрейесус рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.

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