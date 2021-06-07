Порядка 100 бывших президентов и премьеров призвали G7 помочь с вакцинацией в бедных странах
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Об этом сообщает Associated Press.
В письме к лидерам стран G7 экс-чиновники отметили, что в прошлом году глобальное сотрудничество по вопросам пандемии было провальным, однако 2021 год открывает новую эру.
«Поддержка со стороны G7 и G20, которая делает вакцины легкодоступными для стран с низким и средним уровнями доходов, является не актом благотворительности, а скорее отвечает стратегическим интересам каждой страны», — говорится в письме.
Среди подписавших документ — бывшие британские премьеры Гордон Браун и Тони Блэр, экс-Генсек ООН Пан Ги Мун и 15 бывших африканских лидеров.