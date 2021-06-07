Порядка 100 бывших президентов и премьеров призвали G7 помочь с вакцинацией в бедных странах

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Порядка 100 бывших президентов, премьер-министров и глав внешнеполитических ведомств призвали страны G7 выделить средства, чтобы оплатить вакцинацию от коронавируса в бедных странах.
Порядка 100 бывших президентов и премьеров призвали G7 помочь с вакцинацией в бедных странах
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает Associated Press.

В письме к лидерам стран G7 экс-чиновники отметили, что в прошлом году глобальное сотрудничество по вопросам пандемии было провальным, однако 2021 год открывает новую эру.

«Поддержка со стороны G7 и G20, которая делает вакцины легкодоступными для стран с низким и средним уровнями доходов, является не актом благотворительности, а скорее отвечает стратегическим интересам каждой страны», — говорится в письме.

Среди подписавших документ — бывшие британские премьеры Гордон Браун и Тони Блэр, экс-Генсек ООН Пан Ги Мун и 15 бывших африканских лидеров.

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