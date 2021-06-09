Европарламент утвердил введение сертификатов вакцинации от COVID-19

Депутаты Европарламента в ходе пленарного заседания большинством голосов утвердили введение с 1 июля в странах Евросоюза сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Пленарное заседание приняло новые правила ЕС о цифровых сертификатах COVID 546 голосами против 93 при 51 воздержавшемся (граждане ЕС) и при 553 против 91 и 46 воздержавшихся (граждане третьих стран)», — говорится в пресс-релизе.

Сертификат будет выдаваться бесплатно каждой страной ЕС и будет доступен в цифровом или бумажном формате с QR-кодом. Документ будет подтверждать факт вакцинации, отрицательный результат теста на коронавирус или выздоровление после COVID-19.

Ранее сообщалось, что более 1 млн жителей Евросоюза получили цифровые коронавирусные сертификаты после начала развёртывания в тестовом режиме 1 июня системы их выдачи.