Послы ЕС утвердили соглашение о сертификатах вакцинации от COVID-19

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Послы Евросоюза утвердили соглашение о сертификатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
Послы ЕС утвердили соглашение о сертификатах вакцинации от COVID-19
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

«Комитет постоянных представителей совета сегодня единогласно поддержал политическое соглашение, достигнутое с Европарламентом 20 мая по европейскому цифровому сертификату COVID-19», — говорится в пресс-релизе.

Данный сертификат обеспечит свободное и безопасное передвижение по ЕС вакцинированным, переболевшим и сдавшим отрицательный тест на коронавирус, уточнили в Совете Евросоюза.

Документ будет доступен с 1 июля в электронном или бумажном виде и будет выдаваться гражданам бесплатно.

20 мая Европарламент и Совет ЕС смогли договориться по вопросу внедрения в Евросоюзе сертификатов о вакцинации.

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