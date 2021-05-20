Совет ЕС и Европарламент договорились по сертификатам о вакцинации

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Европарламент и Совет ЕС смогли договориться по вопросу внедрения в Евросоюзе сертификатов о вакцинации.
Совет ЕС и Европарламент договорились по сертификатам о вакцинации
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Европарламента.

«Переговорщики от Европейского парламента и Совета ЕС сегодня достигли предварительного соглашения по внедрению цифрового сертификата COVID-19 в ЕС», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 26 мая по тексту проголосует профильный комитет ЕП по гражданским свободам, окончательное утверждение соглашения по коронавирусным сертификатам для Евросоюза запланировано на пленарной сессии Европарламента 7—10 июня.

В конце апреля в ЕС одобрили технические параметры сертификата вакцинации от коронавируса.

В Еврокомиссии заявили, что сертификаты вакцинации станут доступны в Евросоюзе к 15 июня.

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