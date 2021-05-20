Совет ЕС и Европарламент договорились по сертификатам о вакцинации
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Европарламента.
«Переговорщики от Европейского парламента и Совета ЕС сегодня достигли предварительного соглашения по внедрению цифрового сертификата COVID-19 в ЕС», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 26 мая по тексту проголосует профильный комитет ЕП по гражданским свободам, окончательное утверждение соглашения по коронавирусным сертификатам для Евросоюза запланировано на пленарной сессии Европарламента 7—10 июня.
В конце апреля в ЕС одобрили технические параметры сертификата вакцинации от коронавируса.
В Еврокомиссии заявили, что сертификаты вакцинации станут доступны в Евросоюзе к 15 июня.