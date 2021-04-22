В ЕС одобрили технические параметры сертификата вакцинации от COVID-19

Страны Евросоюза одобрили технические характеристики сертификата вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в Еврокомиссии.

«Через месяц после предложения Еврокомиссии о цифровом сертификате представители государств — членов сети электронного здравоохранения согласовали руководящие принципы, описывающие основные технические характеристики внедрения этой системы», — приводит заявление ТАСС.

Страны ЕС должны внедрить необходимые технические решения на национальном уровне, чтобы запустить процедуру к июню.

Сертификаты вакцинации будут содержать QR-код, который может быть прочитан и проверен по всему Евросоюзу.

В конце марта страны Евросоюза поддержали предложенный Еврокомиссией проект «паспортов вакцинации».

В Еврокомиссии заявляли, что сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции станут доступны в Евросоюзе к 15 июня.