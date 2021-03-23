Страны ЕС поддержали предложенный ЕК проект «паспортов вакцинации»

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Страны Евросоюза поддержали предложенный Еврокомиссией проект «паспортов вакцинации», сообщил замглавы ЕК Марош Шефчович.
Страны ЕС поддержали предложенный ЕК проект «паспортов вакцинации»
  • Reuters

Об этом Шефчович сказал на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне министров по европейским делам.

«Страны ЕС поддержали проект Еврокомиссии по введению зелёного цифрового сертификата в ЕС. Однако, чтобы обеспечить его создание к июню, нам фактически нужно оцифровать вакцинацию», — цитирует его ТАСС.

По словам замглавы ЕК, для этого предстоит проделать колоссальную техническую и юридическую работу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал не допускать, чтобы наличие или отсутствие сертификата вакцинации от коронавируса ущемляло права человека и права путешественника.

Издание Bloomberg писало, что паспорта вакцинации появятся в Европейском союзе не ранее чем через три-четыре месяца.

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