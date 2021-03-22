Лавров оценил перспективу использования сертификатов вакцинации

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с китайскими СМИ оценил перспективу использования сертификатов вакцинации от коронавируса в стране.

«Все пытаются определить пути продолжения нормального функционирования стран...В этом контексте обсуждается тема использования т.н. «прививочных паспортов», — отметил Лавров.

Он уточнил, что в России тот, кто сделал прививку от коронавируса, может оформить «сертификат вакцинации», который подтверждает, что человек был вакцинирован.

«Но пока мы ещё не дошли до применения этого документа в иных целях», — добавил министр.

Он подчеркнул, что в случае реализации подобных инициатив должен соблюдаться принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход.

«Нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата ущемляло права человека и права путешественника», — добавил Лавров.

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что Москва пока не планирует вводить требование о сертификатах вакцинации от коронавируса для получения российской визы.

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