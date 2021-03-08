ЕК представит проект «паспортов вакцинации» Евросоюза 17 марта

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Еврокомиссия представит проект «паспортов вакцинации» Евросоюза 17 марта, сообщил в ходе брифинга официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
ЕК представит проект «паспортов вакцинации» Евросоюза 17 марта
  • Reuters

«17 марта Еврокомиссия утвердит свои предложения об этом документе, который не будет называться паспортом, а получит название «зелёный электронный пропуск». Вопрос о его практическом применении будет решаться позднее странами ЕС», — цитирует его ТАСС.

Ранее Bloomberg писало, что паспорта вакцинации появятся в Европейском союзе не ранее чем через три-четыре месяца.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что идея о введении ковидных паспортов в ЕС противоречит правилу добровольной вакцинации.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что на данный момент не поддерживают введение ковидных паспортов.

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