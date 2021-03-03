В ВОЗ оценили ситуацию с ковидными паспортами
- Reuters
«ВОЗ высказалась по этой позиции: на данный момент она не рекомендует такие паспорта», — цитирует её ТАСС.
Вместе с этим Вуйнович допустила, что в будущем организация предоставит свои рекомендации по той информации, которую должны содержать такие паспорта.
Ранее агентство Bloomberg писало, что паспорта вакцинации появятся в Европейском союзе не ранее чем через несколько месяцев.
2 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идея введения ковидных паспортов в ЕС противоречит правилу добровольной вакцинации.