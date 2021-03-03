В ВОЗ оценили ситуацию с ковидными паспортами

Короткая ссылка
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что организация на данный момент не поддерживает введение ковидных паспортов.
В ВОЗ оценили ситуацию с ковидными паспортами
  • Reuters

«ВОЗ высказалась по этой позиции: на данный момент она не рекомендует такие паспорта», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим Вуйнович допустила, что в будущем организация предоставит свои рекомендации по той информации, которую должны содержать такие паспорта.

Ранее агентство Bloomberg писало, что паспорта вакцинации появятся в Европейском союзе не ранее чем через несколько месяцев.

2 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идея введения ковидных паспортов в ЕС противоречит правилу добровольной вакцинации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить