В ВОЗ оценили ситуацию с ковидными паспортами

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что организация на данный момент не поддерживает введение ковидных паспортов.

«ВОЗ высказалась по этой позиции: на данный момент она не рекомендует такие паспорта», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим Вуйнович допустила, что в будущем организация предоставит свои рекомендации по той информации, которую должны содержать такие паспорта.

Ранее агентство Bloomberg писало, что паспорта вакцинации появятся в Европейском союзе не ранее чем через несколько месяцев.

2 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идея введения ковидных паспортов в ЕС противоречит правилу добровольной вакцинации.