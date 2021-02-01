Минздрав ФРГ изучает идею создать «паспорт вакцинации» ЕС

Минздрав ФРГ изучает предложение о создании «паспорта вакцинации» Евросоюза в связи с пандемией коронавируса, заявил представитель ведомства Ханно Кауц.

По его словам, пока Берлин не участвует в обсуждении этого вопроса.

«Европейский паспорт вакцинации в настоящее время нами не обсуждается, мы изучаем основные тезисы, производим их оценку и затем прокомментируем это», — цитирует Кауца РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что вводить в российских регионах какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от COVID-19, кроме сертификата, вредно.

Говоря об идее введения ковидных паспортов, она отметила, что никаких паспортов ни при каких инфекциях в мире «никогда не применялось».