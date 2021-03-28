В ЕК ожидают введения сертификатов вакцинации от COVID-19 к 15 июня

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 станут доступны в Евросоюзе к 15 июня.
В ЕК ожидают введения сертификатов вакцинации от COVID-19 к 15 июня
  • Reuters

«Он (сертификат. — RT) будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет факультативным, но авиакомпании могут его требовать», — сообщил он в эфире телеканала LCI.

В сертификате вакцинации будут указаны имя владельца, дата рождения, номер паспорта, а также сведения о прививке от коронавируса или информация о перенесённом COVID-19.

При отсутствии такого сертификата пассажиру потребуется пройти тест на коронавирус.

Ранее замглавы ЕК Марош Шефчович сообщил, что страны Евросоюза поддержали предложенный Еврокомиссией проект «паспортов вакцинации».

Глава МИД России Сергей Лавров призвал не допускать, чтобы наличие или отсутствие сертификата вакцинации от коронавируса ущемляло права человека и права путешественника.

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