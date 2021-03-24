Эстония планирует ввести сертификаты вакцинации от COVID-19 в апреле

Эстония планирует ввести сертификаты вакцинации от коронавируса в апреле, сообщил вице-канцлер Министерства социальных дел Калле Киллар.

«Эстония уже в апреле планирует ввести сертификаты вакцинации», — заявил Киллар в интервью газете Postimees.

По его словам, необходимо безопасно и на международном уровне обмениваться данными о вакцинации, чтобы возобновить путешествия между странами.

Он отметил, что данные о вакцинации в цифровом виде помогут сделать повседневную жизнь людей комфортнее.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас не исключила, что в случае отсутствия снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 республика останется закрытой на карантин до конца лета.