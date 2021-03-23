Премьер Эстонии не исключила закрытия страны на лето из-за COVID-19

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не исключила, что в случае отсутствия снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 республика останется закрытой на карантин до конца лета.

«Сделанный во время введения ограничений оптимистичный прогноз, что к середине апреля заболеваемость удастся снизить до 500 случаев в день, может не сбыться. Если распространение вируса не остановится, Эстония останется закрыта летом», — написала она в Facebook.

Эстонский премьер отметила, что за минувшую неделю уровень заболеваемости коронавирусом в стране вырос на 7%.

С 11 марта в Эстонии на месяц ужесточили ограничительные меры по коронавирусу.