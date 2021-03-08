В Эстонии с 11 марта ужесточают ограничения по коронавирусу

Власти Эстонии с 11 марта на месяц ужесточают ограничительные меры по коронавирусу. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

«Мы решили закрыть страну настолько, насколько это возможно», — приводит ТАСС её слова.

Отмечается, что школы в Эстонии переходят на дистанционное обучение, будут закрыты все предприятия розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов и предприятий, торгующих товарами первой необходимости.

Ранее Каллас не исключила введения режима локдауна из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом и быстрого распространения британского штамма COVID-19 в Эстонии.