В Эстонии не исключили локдауна из-за ситуации с коронавирусом

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не исключила введения режима локдауна из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом.
В Эстонии не исключили локдауна из-за ситуации с коронавирусом
  • © Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Я получила информацию о том, что так называемый британский штамм вируса COVID-19 распространяется более широко, чем предполагалось до сих пор. Он является более агрессивным и заразным штаммом, чем другие, что, вероятно, объясняет быстрый рост инфекции в Эстонии», — написала она в Facebook.

Каллас отметила, что в случае подтверждения данных Эстония на время введёт режим локдауна.

Ранее сообщалось, что в Эстонии с 1 марта запрещены публичные богослужения, киносеансы, театральные представления и концерты с 22:00 до 06:00.

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