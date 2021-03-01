Новые карантинные ограничения введены в Эстонии

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В Эстонии с понедельника, 1 марта, вступили в силу новые ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом.
Новые карантинные ограничения введены в Эстонии
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Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Введён запрет на публичные богослужения, киносеансы, театральные представления и концерты с 22:00 до 06:00.

Спа, водные центры и сауны будут закрыты.

Отмечается, что действие ограничений продлится до 28 марта.

23 января Эстония, Латвия и Литва призвали Евросоюз начать распределение вакцины от коронавируса, произведённой компанией AstraZeneca, до её официального одобрения Европейским агентством лекарственных средств.

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