В Литве продлили карантин из-за ситуации с коронавирусом

Литовское правительство продлило общенациональный карантин в стране до 28 февраля из-за ситуации с коронавирусом.

«Правительство Литвы на заседании в среду решило продлить общенациональный карантин и ограничения на передвижение между муниципалитетами до 28 февраля», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что заболеваемость коронавирусом в стране снизилась после того, как были введены строгие карантинные меры.

Уточняется, что правительство будет рассматривать возможности ослабления карантина.

Ранее Эстония, Латвия и Литва призвали Евросоюз начать распределение вакцины от коронавируса, произведённой компанией AstraZeneca, до её официального одобрения Европейским агентством лекарственных средств.