Более 1 млн жителей ЕС получили COVID-сертификаты с начала июня

Более 1 млн жителей Евросоюза получили цифровые коронавирусные сертификаты после начала развёртывания в тестовом режиме 1 июня системы их выдачи. Об этом сообщил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс на пленарной сессии Европарламента.

Он отметил, что официально система начнёт функционировать 1 июля, идёт круглосуточная работа, чтобы переход к сертификату прошёл как можно более гладко.

«И я могу подтвердить, что техническое развёртывание идёт хорошо. 1 июня Еврокомиссия запустила портал ЕС, который даст возможность проверки подлинности сертификатов. Некоторые страны-члены уже начали его выдавать. Более 1 млн жителей уже получили такой сертификат», — приводит его слова РИА Новости.

Рейндерс добавил, что Еврокомиссия находится в контакте с третьими странами, чтобы обсудить совместимость их систем с системой европейского цифрового COVID-сертификата.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Венгрия и ряд других стран обратились к российской стороне с предложением о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19.