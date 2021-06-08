Более 1 млн жителей ЕС получили COVID-сертификаты с начала июня

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Более 1 млн жителей Евросоюза получили цифровые коронавирусные сертификаты после начала развёртывания в тестовом режиме 1 июня системы их выдачи. Об этом сообщил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс на пленарной сессии Европарламента.
Более 1 млн жителей ЕС получили COVID-сертификаты с начала июня
  • © РИА Новости / Густаво Вальенте

Он отметил, что официально система начнёт функционировать 1 июля, идёт круглосуточная работа, чтобы переход к сертификату прошёл как можно более гладко.

«И я могу подтвердить, что техническое развёртывание идёт хорошо. 1 июня Еврокомиссия запустила портал ЕС, который даст возможность проверки подлинности сертификатов. Некоторые страны-члены уже начали его выдавать. Более 1 млн жителей уже получили такой сертификат», — приводит его слова РИА Новости.

Рейндерс добавил, что Еврокомиссия находится в контакте с третьими странами, чтобы обсудить совместимость их систем с системой европейского цифрового COVID-сертификата.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Венгрия и ряд других стран обратились к российской стороне с предложением о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19.

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