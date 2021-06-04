Венгрия обратилась к России для взаимного признания сертификатов вакцинации

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Венгрия и ряд других стран обратились к российской стороне с предложением о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19.
Венгрия обратилась к России для взаимного признания сертификатов вакцинации
  • Reuters

Об этом министр рассказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Несколько стран обратились, в частности Венгрия. В целом мы поддерживаем признание, с Венгрией готовы рассмотреть», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза утвердили соглашение о сертификатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

20 мая Европарламент и Совет ЕС смогли договориться по вопросу внедрения в Евросоюзе сертификатов вакцинации.

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