Венгрия обратилась к России для взаимного признания сертификатов вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Венгрия и ряд других стран обратились к российской стороне с предложением о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19.

Reuters

Об этом министр рассказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума. «Несколько стран обратились, в частности Венгрия. В целом мы поддерживаем признание, с Венгрией готовы рассмотреть», — цитирует его ТАСС. Ранее сообщалось, что послы Евросоюза утвердили соглашение о сертификатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. 20 мая Европарламент и Совет ЕС смогли договориться по вопросу внедрения в Евросоюзе сертификатов вакцинации.