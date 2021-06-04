Венгрия обратилась к России для взаимного признания сертификатов вакцинации
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Об этом министр рассказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«Несколько стран обратились, в частности Венгрия. В целом мы поддерживаем признание, с Венгрией готовы рассмотреть», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что послы Евросоюза утвердили соглашение о сертификатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
20 мая Европарламент и Совет ЕС смогли договориться по вопросу внедрения в Евросоюзе сертификатов вакцинации.