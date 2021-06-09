США обратились к ЕС за поддержкой в исследовании происхождения COVID-19

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Соединённые Штаты обратились к Евросоюзу за поддержкой в возобновлении расследования происхождения коронавируса, сообщает Bloomberg.

В проекте заявления, которое страны надеются принять на саммите в конце июня, они «призывают к прогрессу в прозрачном, научно обоснованном и проводимом под руководством экспертов исследовании происхождения коронавирусной инфекции».

В документе также говорится, что США и ЕС «будут работать вместе над разработкой и использованием средств для расследования таких вспышек в будущем».

Ранее сообщалось, что американские учёные опубликовали статью, в которой заявляют, что у SARS-CoV-2 есть определённые признаки лабораторного происхождения.

В мае резидент США Джо Байден заявил, что у американской разведки пока нет точных данных о происхождении COVID-19. Он поручил проинформировать о результатах расследования в течение 90 дней.

В докладе ВОЗ по итогам поездки группы экспертов в Китай говорится, что лабораторное происхождение коронавируса «крайне маловероятно», однако учёные продолжат рассматривать различные гипотезы о его происхождении.

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