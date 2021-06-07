WSJ: в США заявили о доказательствах искусственного происхождения COVID-19

Доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер опубликовали статью, в которой заявляют, что у SARS-CoV-2 есть определённые признаки лабораторного происхождения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данный материал в The Wall Street Journal.

По словам учёных, в вирусе есть последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, что редко можно зафиксировать в природе.

«Фактически во всём классе коронавирусов, в который входит и CoV-2, так и не нашлась комбинация CGG-CGG, которая возникла бы естественным путём», — отметили авторы статьи.

Они утверждают, что данная комбинация в лабораторных условиях применяется для усиления заразности вируса, а также его смертоносности.

Вместе с тем учёные допускают, что вирус мог и случайно, без человеческого вмешательства повторить эту комбинацию.

Ещё одним доказательством искусственного происхождения коронавируса специалисты из США считают резкое отличие в его генетическом разнообразии от вирусов, вызывающих синдромы SARS и MERS. Они, по словам Куэя и Мюллера, имели естественное происхождение и, постепенно распространяясь в популяции, эволюционировали до максимально заразных форм.

SARS-CoV-2 развивался по-другому, он, как утверждают учёные, появился у человека уже адаптированным, в предельно агрессивной версии. В течение нескольких месяцев у него не было никаких серьёзных мутаций.

Ранее британский и норвежский учёные заявили, что коронавирус SARS-CoV-2 был разработан в лаборатории в китайском городе Ухань.

Президент США Джо Байден заявил, что у американской разведки пока нет точных данных о происхождении COVID-19. Он поручил проинформировать о результатах расследования в течение 90 дней.

В докладе ВОЗ по итогам поездки группы экспертов в Китай говорится, что лабораторное происхождение коронавируса «крайне маловероятно», однако учёные продолжат рассматривать различные гипотезы о его происхождении.