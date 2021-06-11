В ЕП подняли вопрос о рестрикциях в отношении китайских TikTok и WeChat

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Ксения Калинкина
Европарламентарий от Германии Маркус Бухайт поднял вопрос о возможности введения ограничений со стороны ЕС в отношении китайских соцсети TikTok и мессенджера WeChat. Об этом говорится в обращении евродепутата к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.
В ЕП подняли вопрос о рестрикциях в отношении китайских TikTok и WeChat
  • Reuters

В частности, он напомнил, что администрация экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа приняла ряд ограничительных мер в отношении рассматриваемых приложений из-за опасений, связанных с обеспечением национальной безопасности.

Евросоюз, в свою очередь, не вводил каких-либо рестрикций против TikTok и WeChat, уточнил евродепутат.

«Считает ли Еврокомиссия, что эти приложения безопасны для граждан ЕС (особенно с учётом возможной передачи данных китайским властям)?» — поинтересовался Бухайт в своём обращении к ЕК.

Ранее Европейская организация по защите прав потребителей (BEUC) подала жалобу в ЕК на TikTok. В тексте отмечалось, что китайская соцсеть «не защищает несовершеннолетних граждан от неприемлемого контента».

В прошлом году Дональд Трамп подписал указ о мерах против WeChat и TikTok.

В свою очередь, действующий американский лидер Джо Байден в июне текущего года отменил указы своего предшественника. Президент США подписал новый документ, требующий проверки безопасности этих и других приложений.

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