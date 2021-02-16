Европейская организация потребителей подала жалобу на TikTok
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
В BEUC заявили, что TikTok не защищает несовершеннолетних от неприемлемого контента.
Также в организации сочли политику социальной сети в области авторских прав на видео пользователей несправедливой.
«Условия авторского права столь же несправедливы, поскольку они дают TikTok безвозвратное право использовать, распространять и воспроизводить видео, опубликованные пользователями, без какого-либо вознаграждения», — уточнили в BEUC.
В августе 2020 года занимавший пост президента США Дональд Трамп подписал указ о мерах против китайской социальной сети TikTok.
Тогда он отметил, что приложение якобы собирает информацию, которая предоставляет КНР доступ к личным данным американцев и «потенциально позволяет выследить местоположения федеральных служащих».