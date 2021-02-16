Европейская организация потребителей подала жалобу на TikTok

Европейская организация по защите прав потребителей (BEUC) подала жалобу в Еврокомиссию (ЕК) на социальную сеть TikTok.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

В BEUC заявили, что TikTok не защищает несовершеннолетних от неприемлемого контента.

Также в организации сочли политику социальной сети в области авторских прав на видео пользователей несправедливой.

«Условия авторского права столь же несправедливы, поскольку они дают TikTok безвозвратное право использовать, распространять и воспроизводить видео, опубликованные пользователями, без какого-либо вознаграждения», — уточнили в BEUC.

В августе 2020 года занимавший пост президента США Дональд Трамп подписал указ о мерах против китайской социальной сети TikTok.

Тогда он отметил, что приложение якобы собирает информацию, которая предоставляет КНР доступ к личным данным американцев и «потенциально позволяет выследить местоположения федеральных служащих».