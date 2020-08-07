Трамп подписал указ о мерах против TikTok

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о мерах против китайской социальной сети TikTok. Об этом сообщил Белый дом.

«Распространение в США мобильных приложений, созданных и принадлежащим китайским компаниям, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов», — говорится в документе.

Трамп отметил, что приложение якобы собирает информацию, которая предоставляет КНР доступ к личным данным американцев и «потенциально позволяет выследить местоположения федеральных служащих».

Кроме того, в США полагают, что TikTok «может быть использовано для дезинформационной кампании в пользу Коммунистической партии Китая».

Указ, который вступит в силу через 45 дней после опубликования, запрещает американским компаниям и частным лицам в юрисдикции США проводить какие-либо сделки с владеющей TikTok компанией ByteDance или её дочерними предприятиями.

Ранее Сенат США единогласно проголосовал за запрет на использование TikTok федеральными госслужащими.

Трамп также потребовал, чтобы американское подразделение TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября во избежание запрета на территории страны.