Трамп подписал указ о мерах против TikTok

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп подписал указ о мерах против китайской социальной сети TikTok. Об этом сообщил Белый дом.
Трамп подписал указ о мерах против TikTok
  • Reuters

«Распространение в США мобильных приложений, созданных и принадлежащим китайским компаниям, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов», — говорится в документе.

Трамп отметил, что приложение якобы собирает информацию, которая предоставляет КНР доступ к личным данным американцев и «потенциально позволяет выследить местоположения федеральных служащих».

Кроме того, в США полагают, что TikTok «может быть использовано для дезинформационной кампании в пользу Коммунистической партии Китая».

Указ, который вступит в силу через 45 дней после опубликования, запрещает американским компаниям и частным лицам в юрисдикции США проводить какие-либо сделки с владеющей TikTok компанией ByteDance или её дочерними предприятиями.

Ранее Сенат США единогласно проголосовал за запрет на использование TikTok федеральными госслужащими.

Трамп также потребовал, чтобы американское подразделение TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября во избежание запрета на территории страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить