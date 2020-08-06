Сенат США проголосовал за запрет использования госслужащими TikTok

Сенат США единогласно проголосовал за законопроект о запрете на скачивание и использование федеральными госслужащими приложения TikTok на устройствах, которые были выданы ведомствами.

Законопроект называется «Без TikTok на правительственных устройствах». Его действие распространяется не только на это приложение, но и на подобные ему, выпущенные тем же производителем программного обеспечения.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы американское подразделение китайской социальной сети TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября, иначе соцсеть прекратит работу на территории страны.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты ужесточают свою политику в отношении китайских приложений и телекоммуникационных компаний КНР.