Сенат США проголосовал за запрет использования госслужащими TikTok
- Reuters
Законопроект называется «Без TikTok на правительственных устройствах». Его действие распространяется не только на это приложение, но и на подобные ему, выпущенные тем же производителем программного обеспечения.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы американское подразделение китайской социальной сети TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября, иначе соцсеть прекратит работу на территории страны.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты ужесточают свою политику в отношении китайских приложений и телекоммуникационных компаний КНР.